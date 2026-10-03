Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (4/10, 17:30, ΣΚΑΪ) στο κατάμεστο Ιβανώφειο, στο ματς για την 1η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Μοναδική απουσία του «Γηραιού» είναι ο τραυματίας Τάσος Κουκ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο από το διάστημα προετοιμασίας της ομάδας.

Για την προσπάθεια η οποία θα καταβληθεί απέναντι στους «ερυθρόλευκους» μίλησε στην επίσημη σελίδα της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, ο Σωτήρης Καραποστόλου. Ο βοηθός προπονητής στους «κυανόλευκους» επισήμανε:

«Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε έναν πολύ ποιοτικό και έμπειρο αντίπαλο. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις της αναμέτρησης κι έχουμε δουλέψει από την αρχή της προετοιμασίας για μια αρκετά απαιτητική χρονιά, με μεγάλη συγκέντρωση. Θέλουμε να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί, να παίξουμε με ενέργεια και συνέπεια για 40 λεπτά και να εκμεταλλευτούμε τη δύναμη που μας δίνει ο κόσμος μας. Περιμένουμε ένα γεμάτο Ιβανώφειο και θέλουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».