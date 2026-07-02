Ο Ηρακλής απέκτησε τον Χασάν Ντιαρά, ο οποίος είναι δύο φορές πρωταθλητής του NCAA με το πανεπιστήμιο του Κονέτικατ, Ο Αμερικανός γκαρντ, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του «Γηραιού» δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, τονίζοντας ότι θεωρεί πρόκληση τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

«Η ελληνική λίγκα είναι πολύ υψηλού επιπέδου, με κάποιες πολύ ισχυρές ομάδες και μεγάλο ανταγωνισμό. Είμαι ειλικρινά σούπερ ενθουσιασμένος που θα παίξω σε αυτή τη λίγκα απέναντι σε πολύ καλές ομάδες» τόνισε χαρακτηριστικά o 25χρονος παίκτης και πρόσθεσε: «Ο στόχος μου είναι να συνεχίσω να βελτιώνομαι, να γίνομαι καλύτερος και να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Πιστεύω πως θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία θα είναι ανταγωνιστική στο υψηλότερο επίπεδο».

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή, επεσήμανε: «Αποφάσισα να παίξω για τον Ηρακλή, διότι μου δίνεται η ευκαιρία να βελτιωθώ, να δείξω το ταλέντο μου και να είμαι ανταγωνιστικός στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος και μια εξαιρετική πόλη, με ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Ήταν μια αυτονόητη επιλογή για μένα».

Από το Ισραήλ και τη Λιθουανία, όπου βρέθηκε πέρυσι, μετακομίζει στην Ελλάδα κι όπως υπογράμμισε: «Θα είναι σίγουρα μια μεγάλη αναβάθμιση στην καριέρα μου και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό που έρχεται. Είμαι χαρούμενος, γιατί θα γνωρίσω, θα συναντήσω και θα αντιμετωπίσω πολλούς καλούς παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη και θα αγωνιστώ απέναντι σε δυνατές ομάδες. Να δω πού βρίσκομαι και να είμαι παραγωγικός».

Ο προπονητής Ζόραν Λούκιτς περιμένει πολλά από τον Ντιαρά, με τον Αμερικανό να εμφανίζεται έτοιμος: «Μίλησα με τον κόουτς. Θέλει να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι ο προπονητής μέσα στο γήπεδο. Ο κόουτς έχει σπουδαία φιλοσοφία και αρκετές εξαιρετικές ιδέες. Πιστεύω ότι θέλει να δίνω αυτό που μπορώ στην ομάδα, αμυντικά και επιθετικά, να δημιουργώ για τους συμπαίκτες μου και για τον εαυτό μου».

Μιλώντας για τα στοιχεία που τον διακρίνουν, ο Ντιαλό ανέφερε: «Είμαι ένας σκληροτράχηλος παίκτης, που του αρέσει να παίζει δυνατή άμυνα, λατρεύει να είναι επιθετικός και στις δυο πλευρές του γηπέδου και του αρέσει ακόμη να βάζει όλους τους παίκτες στο παιχνίδι. Ένας παίκτης που αγαπάει το μπάσκετ και λατρεύει να κερδίζει. Θα προσπαθώ να φέρνω αυτά τα στοιχεία κάθε μέρα».

Όσο για το μήνυμα που θέλει να στείλει στους φίλους του Ηρακλή: «Είμαι ενθουσιασμένος που ανήκω στην ομάδα και ανυπομονώ να σας συναντήσω όλους. Χαίρομαι που θα είμαι μέλος της ομάδας σας και θα ζήσω στην πόλη σας. Ας γράψουμε ιστορία! Είμαι έτοιμος, ελπίζω κι εσείς! Πάμε! Να έχουμε μια εξαιρετική σεζόν».