Έναν άκρως ευρηματικό και χιουμοριστικό τρόπο βρήκαν οι φίλοι του Ηρακλή για να πικάρουν τη ΜΖΤ Σκοπίων, ως απάντηση στο εθνικιστικό πανό που είχε αναρτηθεί στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, από μερίδα φίλων της ομάδας.

Ο Ηρακλής υποδέχεται αυτή την ώρα τη ΜΖΤ Σκοπίων στο «Ιβανώφειο» για την 6η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, με τους φίλους των κυανόλευκων να βρίσκουν έναν πρωτότυπο τρόπο να απαντήσουν στο προκλητικό πανό που είχαν αναρτήσει οι φίλοι της ΜΖΤ στη διάρκεια του πρώτου αγώνα στα Σκόπια.

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