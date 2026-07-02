Στον Ηρακλή θα συνεχίσει την καριέρα του ο Διαμαντής Σλαφτσάκης. Ο 31χρονος φόργουορντ/σέντερ (2.01, γεννημένος στις 27 Ιουλίου 1994) συμφώνησε να αγωνιστεί στον «Γηραιό» τη σεζόν 2026-2027.

Προέρχεται από θητεία στον ΠΑΟΚ, στον οποίο ανήκε και πριν από δύο χρόνια (2022-2023). Άρχισε την μπασκετική διαδρομή του από την ομάδα της Χαλκηδόνας, αγωνίστηκε στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, το 2012, με τον ΚΑΟ Δράμας, στον οποίο έμεινε τρία χρόνια.

Βρέθηκε, στην πορεία, στον Κόροιβο Αμαλιάδας (2015-2016), στον Απόλλωνα Πάτρας (2016-2017), στα Τρίκαλα (2017-2018), στον Άρη (2018-2021, 2023-2024) και στον Κολοσσό Ρόδου (2021-2022, 2024-25).

Φόρεσε τη «γαλανόλευκη» φανέλα με τις Εθνικές ομάδες παίδων, εφήβων και νέων ανδρών.