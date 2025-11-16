Ο Ηρακλής επικράτησε την Κυριακή με 86-71 του Κολοσσού στο Ιβανώφειο, για την 7η αγωνιστική της Greek Basketball League, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Ο «Γηραιός» ήταν επιβλητικός στη ρακέτα (50-33 τα ριμπάουντ), είχε όμορφες συνεργασίες από τους παίκτες του (19 ασίστ) και με κορυφαίους τους Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (17 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (17 πόντοι, 8 ριμπάουντ), Κρις Σμιθ (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο) κατέκτησε το ροζ φύλλο.

Καταλυτική ήταν, επίσης, η παρουσία του Νίκου Τσιακμά (15 πόντοι με 4/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

Στον αντίποδα, πρώτος σκόρερ για τον Κολοσσό -ο οποίος υπέστη τη δεύτερη συνεχή ήττα του στην GBL- ήταν ο Σεβέζ Γκούντγουϊν (13 πόντοι, 7 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-44, 73-58, 86-71

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 17, Ράιτ-Φόρμαν 17 (2), Σμιθ 16, Μωραΐτης 7 (1), Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι 2, Φόστερ 3 (1), Τσιακμάς 15 (4), Γουέρ 9, Καμπουρίδης, Γιαννίκος.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Χαβιέ Καράσκο): Κολοβέρος 6, Τέιλορ 10, ΜακΚλάχαν 4, Γκαλβανίνι 2, Άκιν 2, Γκάουντλοκ 12 (1), Γκούντγουϊν 13, Καράμπελας 4, Πετρόπουλος 5 (1), Καμαριανός 3, Χρυσικόπουλος 8 (2), Κουρουπάκης 2.

*Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, παρακολούθησε την αναμέτρηση, ενώ ο Ηρακλής βράβευσε τους Καραΐσκο και Νούλα για τις επιτυχίες τους στον Μαραθώνιο της Αθήνας.

Χα.Π.