Έτοιμος για την αυριανή πρεμιέρα της Greek Basketball League, στο πλαίσιο της οποίας θα υποδεχτεί τον Προμηθέα (19:00, ERT Sports1), είναι ο Ηρακλής.

Ο «Γηραιός» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με προπόνηση σήμερα το μεσημέρι, στο Ιβανώφειο, με τον Γιώργο Σιγάλα να έχει στη διάθεσή του όλους τους καλαθοσφαιριστές του.

Μιλώντας για τη μάχη με τους Πατρινούς, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, ο τεχνικός των «κυανόλευκων» εστίασε εμφατικά στην εμπιστοσύνη που έχει στο σύνολό του, εκτιμώντας πως ο Ηρακλής μπορεί να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα με ενέργεια και ομαδικό πνεύμα.

«Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν, πάρα πολύ σημαντικό για μας, ανάμεσα σε δύο ομάδες, οι οποίες έχουν διαφορετικούς στόχους. Έτσι έχουν φτιαχτεί, έτσι κι αλλιώς. Εμείς ξέρουμε ότι θα πρέπει να υπεραποδίδουμε σε κάθε αγώνα, αν θέλουμε να φέρνουμε θετικά αποτελέσματα», ανέφερε, αρχικά, ο Γιώργος Σιγάλας.

Καταλήγοντας ο Σιγάλας επισήμανε: «Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες, έχω εμπιστοσύνη στο πλάνο. Όσο πιο συγκεντρωμένοι θα είμαστε, όσο περισσότερη ενέργεια θα έχουμε και θα παίξουμε ομαδικά, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα έχουμε να τελειώσουμε την αναμέτρηση νικητές».