Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από τον Ηρακλή ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν έγινε κάτοικος Σαραγόσα, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομώνυμη ομάδα.
Ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με την ισπανική ομάδα και, από εδώ και στο εξής, θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Χοάν Πλάθα.
Ο Ράιτ-Φόρμαν πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις στην εφετινή Stoiximan GBL με τη φανέλα του «γηραιού», μετρώντας με τους «κυανόλευκους» 17.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 17 παιχνίδια.
3⃣ 𝐖𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓-𝐅𝐎𝐑𝐄𝐌𝐀𝐍
Presentado como jugador de Casademont Zaragoza
🤝 Junto al CEO de @AzulejosMoncayo , Roland Garros pic.twitter.com/YdhISlLnnu
— Casademont Zaragoza (@casademontBZ) March 3, 2026