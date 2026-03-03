Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από τον Ηρακλή ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν έγινε κάτοικος Σαραγόσα, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομώνυμη ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με την ισπανική ομάδα και, από εδώ και στο εξής, θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Χοάν Πλάθα.

Ο Ράιτ-Φόρμαν πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις στην εφετινή Stoiximan GBL με τη φανέλα του «γηραιού», μετρώντας με τους «κυανόλευκους» 17.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 17 παιχνίδια.