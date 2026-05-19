Στα ευρωπαϊκά κύπελλα θα αγωνιστεί και τη νέα σεζόν ο Ηρακλής. Ο Γηραιός, ο οποίος τερμάτισε 9ος στη βαθμολογία της Greek Basketball League, «κλείδωσε» την παρουσία του στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της FIBA, το Europe Cup.

Απομένει η επίσημη ανακοίνωση από τη διοργάνωση, η οποία θα τοποθετήσει, εκτός απροόπτου, τους «κυανόλευκους» στα προκριματικά του FEC.

Ο Ηρακλής, στην επιστροφή του στην GBL, για την περίοδο 2025-2026, είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις συμμετέχοντας στην European North Basketball League, στην οποία έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση.