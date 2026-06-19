Την πέμπτη μεταγραφική κίνησή του για τη νέα αγωνιστική σεζόν ολοκλήρωσε ο Ηρακλής. Ο «Γηραιός» ανακοίνωσε τον 24χρονο Αμερικανό σμολ φόργουορντ, Ντόντρεζ Στάιλς, ο οποίος έχει ευρωπαϊκή εμπειρία από την περυσινή θητεία του στο βελγικό πρωτάθλημα με τη Σαρλερουά και υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Dontrez Styles που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 2002 στο Kinston της North Carolina. Έχει ύψος 1,98 μ. και αγωνίζεται στη θέση του small forward.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στο Kinston High School της ιδιαίτερης πατρίδας του και στη συνέχεια έπαιξε μια διετία (2021-2023) κολεγιακό μπάσκετ στο φημισμένο North Carolina. Ακολούθησε μια σεζόν (2023-2024) στο Georgetown, όπου είχε 12,8 πόντους και 5,8 ριμπάουντ σε 32 παιχνίδια. Αποφοίτησε από το North Carolina State, όπου έμεινε μια χρονιά (2024-2025), μετρώντας 11,4 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 31 αγώνες.

Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι με την Proximus Spirou Charleroi και σε 34 αναμετρήσεις στο βελγικό πρωτάθλημα, σημείωνε 12,7 πόντους κι έπαιρνε 5,5 ριμπάουντ».