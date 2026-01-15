Ο Τζοσάια Στρονγκ μίλησε μίλησε για την ένταξή του στον Ηρακλή. Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αφίχθη την Τετάρτη (14/1), προπονήθηκε για πρώτη φορά, στο Ιβανώφειο, με τη νέα του ομάδα και δήλωσε:

«Είμαι ενθουσιασμένος, είμαι σούπερ ενθουσιασμένος. Βλέπω ότι η ομάδα τα πηγαίνει καλά, στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Θέλω να τη βοηθήσω να βρεθεί στα πλέι οφ. Είμαι σίγουρα ενθουσιασμένος. Είμαι ενθουσιασμένος για την πρόκληση. Ως αθλητής μπάσκετ θέλεις να παίζεις με τους καλύτερους, από πλευράς ανταγωνισμού. Είμαι έτοιμος και ανυπομονώ να τους ανταγωνιστώ».

Συνεχίζοντας είπε: «Πιστεύω πως μπορώ να φέρω μεγαλύτερη ευελιξία στις θέσεις των γκαρντ, στις θέσεις “ένα” και “δύο”. Παίζω δυνατά, παίζω ομαδικά. Θα προσπαθήσω για να φέρω και ώθηση για τα πλέι οφ. Μίλησα με τον κόουτς Λούκιτς και μου είπε με την έλευσή μου να δώσω ώθηση στην ομάδα. Να τη βοηθήσω για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Να φέρω ενέργεια, προσπάθεια και την ικανότητά μου ως πλέι μέικερ. Νομίζω ότι η ομάδα είναι εκπληκτική, άκουσα ότι οι οπαδοί είναι τρελοί. Δε βλέπω την ώρα να τους δω. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δω την πόλη. Είμαι ενθουσιασμένος για όλα, δεν μπορώ να περιμένω…».

Κλείνοντας μίλησε για τον μέχρι πρότινος συμπαίκτη του στη Σιρόκι και άλλοτε καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή, Σινσίερ Κάρι: «Ο Σινσίερ είναι ο άνθρωπός μου! Είναι ένας σπουδαίος τύπος, ένας σπουδαίος παίκτης. Αγαπάει ακόμη τον Ηρακλή! Μου είπε ότι η πόλη είναι εξαιρετική. Ο Ηρακλής είναι ένας σπουδαίος οργανισμός, το club, oι άνθρωποι, οι φίλαθλοι, τα πάντα… Μου είπε πως θα είναι σίγουρα ωραία εμπειρία η παρουσία μου εδώ».