Ένα ωραίο στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο Ιβανώφειο πριν από το τζάμπολ του αγώνα ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό, για την 1η αγωνιστική της Basket League. Η κυανόλευκη ΚΑΕ, έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας μασκότ της ομάδας με έντονο το στοιχείο του αυτοσαρκασμού.

Επίσημο ντεμπούτο μπροστά στο κοινό του κάνει ο Ηρακλής κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας, στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της πρεμιέρας του ελληνικού πρωταθλήματος, με την ΚΑΕ Ηρακλής να παρουσιάζει τη νέα μασκότ της ομάδας.

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