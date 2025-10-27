Παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελεί ο Γιώργος Σιγάλας, όπως ανακοίνωσε ο Γηραιός. Έτσι ο Ηρακλής βγαίνει στην αγορά για την εύρεση του αντικαταστάτη του, έχοντας και τον χρόνο με το μέρος του, αφού επόμενος αντίπαλος στην Stoiximan Greek Basketball League είναι ο Ολυμπιακός και στη συνέχεια έχει ρεπό.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Σιγάλα.

Ο coach Σιγάλας ήρθε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ομάδας και αποτέλεσε τον βασικότερο συντελεστή της αλλαγής και της πορείας προς την άνοδο στη GBL.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Ηρακλής θα του είναι πάντα ευγνώμων και θα τον θεωρεί μέλος της οικογένειάς του.

Η ΚΑΕ Ηρακλής εύχεται στον Γιώργο Σιγάλα καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».