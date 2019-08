Μπάσκετ: Ενισχύθηκε με τον Λενζέλ Σμιθ ο Ηρακλής

Σε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Ηρακλής.

Πιο συγκεκριμένα ο «γηραιός» ανακοίνωσε την απόκτηση του Λενζέλ Σμιθ, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του Γιάννη Καστρίτη, καθώς οι δυο τους συνεργάστηκαν στην Κύμη πριν από δύο χρόνια.



Την περασμένη σεζόν, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε στο Ισραήλ για λογαριασμό της Χάποελ Εϊλάτ, έχοντας κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 4,6 ριμπάουντ, 5,6 ασίστ και 1,6 κλεψίματα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:



«Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ 2017 ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Λενζέλ Σμιθ (28, 1.94) για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2019-2020 στη Basket League. Του ευχόμαστε να είναι δυνατός και υγιής και να έχει επιτυχίες με την Ομάδα μας. Καλώς όρισες, Λενζέλ!



ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ



Ο Lenzelle Smith Jr (όπως είναι το πλήρες όνομά του) είναι 28 ετών, γεννημένος στις 3 Οκτωβρίου του 1991, έχει ύψος 1.94μ. και αγωνίζεται κυρίως ως small forward και ως shooting guard, όπου διακρίνεται και για τις αμυντικές του ικανότητες μεταξύ άλλων.



Την περασμένη σεζόν έπαιξε στο Ισραήλ, με τη φανέλα της Χαποέλ Εϊλάτ, ενώ πέρσι ήταν στην Κύμη, υπό τις οδηγίες του Γιάννη Καστρίτη, όπου αναδείχθηκε και MVP της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.



Έπαιξε και στην Ουγγαρία με την Kormend, πρόπερσι, με την οποία συμμετείχε και στο Europe Cup, όπου είχε μάλιστα πολύ καλή παρουσία (12,8 πόντους και 6,5 ριμπάουντ κατά μ.ο.).



Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας άρχισε την καριέρα του στο Ohio State, από όπου αποφοίτησε το 2014 έχοντας στην senior σεζόν του 11 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά αγώνα. Μετά την αποφοίτηση του έπαιξε για μία χρονιά στους Erie BayHawks στην D-League, ενώ την σεζόν 2015-16 ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και φόρεσε την φανέλα της ιταλικής Basket Barcellona και για λίγα παιχνίδια στο τέλος της σεζόν της επίσης ιταλικής Recanati.



Με την Κύμη, όπου ήταν και συμπαίκτης και με τον έτερο νέο παίκτη μας, Σωτήρη Μανωλόπουλο, ο Λενζέλ Σμιθ είχε 12 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.5 ασίστς and 1.2 κλεψίματα ανά αγώνα.



Στο Ισραήλ με την Χαποέλ είχε 12.3 πόντους, 4.6 ριμπάουντς, 5.6 ασίστς και 1.6 κλεψίματα ανά αγώνα.



Ο αθλητής αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της Ομάδα μας.



Welcome Lenzelle Smith Jr».

