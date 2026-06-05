Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 68-58 του Ολυμπιακού στο «T-Center» και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος.

Σε ένα ματς με χαμηλό σκορ και αρκετά λάθη, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που ξεκίνησαν καλύτερα, με τον Παπανικολάου να είναι «καυτός» πετυχαίνοντας τους πρώτους επτά πόντους της ομάδας του, με τον Όσμαν να μειώνει με δικό του 4-0 στο 4-7 των πρώτων τριών λεπτών. Οι ερυθρόλευκοι εκμεταλλεύτηκαν την υπεροχή τους στα ριμπάουντ και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα επτά πόντων λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, πριν ο Παναθηναϊκός μειώσει με καλάθια του Χέιζ-Ντέιβις, με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +6.

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