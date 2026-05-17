Πατώντας «γκάζι» στα τελευταία λεπτά, ο Άρης επικράτησε με 88-81 της ΑΕΚ στο «Nick Galis Hall» και έκανε το 1-1 στη σειρά των play-offs της Basket League.

Σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι με εξαιρετικό ρυθμό, ο Άρης κατάφερε να βάλει παράταση στις υποχρεώσεις του για το Ελληνικό Πρωτάθλημα, επικρατώντας της ΑΕΚ, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπράις Τζόουνς που άγγιξε το double-double με 25 πόντους και 9 ασίστ, την ώρα που ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έκανε εμφάνιση καριέρας με 30 πόντους.

