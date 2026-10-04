Την πρώτη νίκη της ιστορίας της στην Elite League πανηγύρισε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, επικρατώντας με 87-79 του Γλαύκου Εσπέρου.

Οι Κρήτες έβαλαν τις βάσεις από την πρώτη περίοδο, όταν προηγήθηκαν με 31-15, ενώ διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Ο Γλαύκος Έσπερος αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο και μείωσε στους πέντε πόντους, όμως η Αναγέννηση ανέβασε ρυθμούς στο τρίτο δεκάλεπτο, φτάνοντας στο 67-50. Τελικά επικράτησε με το σκορ στο 87-79.

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