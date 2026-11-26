Λίγο μετά την ήττα με 104-79 από τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Ιτούδης μοιράστηκε τις σκέψεις του στις δηλώσεις για το παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Λακωνικός στις δηλώσεις του ήταν ο Έλληνας προπονητής, που στάθηκε στα 21 λάθη της ομάδας του, χαρακτηρίζοντας ντροπή την εικόνα της στη διάρκεια της τελευταίας περιόδου. Κλείνοντας συμπλήρωσε ότι οι παίκτες του τα παράτησαν αναφέροντας ότι με τόσα λάθη δεν μπορεί κανείς να περιμένει νίκη σε μία τέτοια έδρα.

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