Η αποστολή της Χάποελ Τελ Αβίβ αποχώρησε από το Ισραήλ και μέσω Αθήνας θα ταξιδέψει για την Σόφια, όπου θα είναι η βάση της στο εξής.

Ο προπονητής της ισραηλινής ομάδας, Δημήτρης Ιτούδης, μιλώντας τηλεφωνικά στον ΣΚΑΪ από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η αποστολή για να αποχωρήσει από την πρωτεύουσα του Ισραήλ, αλλά και στην προσωπική του εμπειρία από την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας προπονητής:

«Είμαι στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα και ταξιδεύουμε για τον τελικό προορισμό που είναι η Σόφια, όπου εκεί ξεκίνησε η μπασκετική σεζόν για εμάς και ουσιαστικά εκεί θα συνεχίσει. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω πως μπορούν να επιστρέψουν οι αγώνες πίσω στο Ισραήλ. Το γεγονός ότι καταφέραμε να βγούμε από το Τελ Αβίβ είναι λόγω μίας μεγάλης προσπάθειας που έγινε από την ομάδα. Είμαστε σε συχνή επικοινωνία με το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ και κατορθώσαμε με μία πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση να φύγουμε για να συνεχίσουμε στον δικό μας τον μικρόκοσμο του μπάσκετ την δραστηριότητα μας.

Δυστυχώς είχα μία πολύ άσχημη εμπειρία, καθώς το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και η ελληνική πρεσβεία είναι κοντά μαζί με δημόσια κτίρια και υπηρεσίες. Μία πολύ ισχυρή έκρηξη που έγινε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της μία γυναίκα έγινε στα 700 μέτρα από το διαμέρισμα. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος. Να μην ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση. Έπρεπε να φύγω να πάω σε ξενοδοχείο. Να υπάρξει ειρήνη και αγάπη και να διδάξουμε τις νέες γενιές».