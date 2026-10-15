Με ήττα 87-63 από τη Χορζόφ στην Πολωνία συνδύασε ο Πανσερραϊκός την παρθενική συμμετοχή του στο EuroCup Γυναικών.

Οι γηπεδούχες πήραν από νωρίς το προβάδισμα, προηγήθηκαν 28-17 στο πρώτο δεκάλεπτο και έκλεισαν το ημίχρονο στο +23 (54-31). Η διαφορά έφτασε τους 32 πόντους στην τρίτη περίοδο (77-45), με την ελληνική ομάδα να περιορίζει την έκταση της ήττας στο φινάλε.

Πρώτες σκόρερ του Πανσερραϊκού ήταν οι Σίνγκλετον (22 πόντοι) και Ουόκερ (20). Επόμενος αντίπαλος η Γκαζέλ, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου (18:00), στις Σέρρες.

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 54-31, 77-45, 87-63

Χορζόφ (Ματσιγιέφσκι): Κιζίνσκα 4, Μαλάσκα 9 (1), Ζίμκιεβιτς 7 (1), Γκέρτσεν 9 (3), Μάιρ 19 (3), Τζόουνς 14 (1), Λαντίν 13 (3), Τελένγκα, Χαρτ 7, Κλόσκα 2, Στεμπλέτσκα, Στάσιακ 3 (1).

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Ουόκερ 20 (2), Τσινέκε 4, Μπαξεβάνου 5 (1), Παπαϊωάννου 5 (1), Γεροστεργίου, Τσολακίδου, Σίνγκλετον 22 (6), Γκόριανατς 3 (1), Νάτσκου 4 (1).