Η Εθνική Νέων Ανδρών δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σερβία, γνωρίζοντας βαριά ήττα-αποκλεισμό με 92-66 και θα αναμετρηθεί στις 18/7 με τη Γερμανία για τις θέσεις 5-8 στο Ευρωμπάσκετ U20, το οποίο διεξάγεται στη Λουμπλιάνα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους χειρότερους δυνατούς οιωνούς, καθώς οι Σέρβοι ξεκίνησαν με ένα 8-0 στο πρώτο τρίλεπτο του αγώνα, με την Ελλάδα να ευστοχεί για πρώτη φορά στο 4:25’ με εύστοχο καλάθι του Ροζακέα.

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