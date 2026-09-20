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Άκρως ανταγωνιστικό ήταν το Μαρούσι, στο δεύτερο και πιο δυνατό φιλικό στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο τουρνουά Yalcin Efe της Άγκυρας, όμως στο τέλος ηττήθηκε με 85-76 από την οικοδέσποινα Τουρκ Τέλεκομ
Να σημειώσουμε ότι η Τουρκ Τέλεκομ, θα αγωνιστεί και φέτος στο Euro Cup. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ηλία Παπαθοδώρου, ο Γουόκερ που πέτυχε 31 πόντους με 4 τρίποντα.
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