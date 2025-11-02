Ανακοίνωση-καταγγελία εξέδωσε η ΚΑΕ Πανιώνιος, για όσα αρνητικά συνέβησαν στο κλειστό γήπεδο Καλλιθέας της Ρόδου, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Κολοσσό.

«Καταγγέλλουμε προς πάσα κατεύθυνση τους τραμπουκισμούς που έγιναν σε βάρος των αθλητών και των μελών της αποστολής μας με αποκορύφωμα τα γεγονότα μετά το τέλος του αγώνα… «Περιμένουμε την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων,» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση των «κυανέρυθρων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιώνιου αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Πανιώνιος εκφράζει την οργή και την αγανάκτηση της για όσα έλαβαν χώρα στο κλειστό της Ρόδου και στον αγώνα με τον Κολοσσό το Σάββατο 1/11/2025.

Γίναμε μάρτυρες απαράδεκτων γεγονότων που αμαυρώνουν κάθε έννοια του ευ αγωνίζεσθαι και προσβάλλουν βάναυσα όχι μόνο την ΚΑΕ Κολοσσός αλλά και την GBL.

Καταγγέλλουμε προς πάσα κατεύθυνση τους τραμπουκισμούς που έγιναν σε βάρος των αθλητών και των μελών της αποστολής μας με αποκορύφωμα τα γεγονότα μετά το τέλος του αγώνα.

Τότε που οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας επιχείρησαν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο και προπηλάκισαν τους παίκτες μας αφού για ένα δίωρο ήμασταν υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε το ακατάσχετο υβρεολόγιο σε βάρος των οικογενειών μας.

Κι όλα αυτά υπό την απάθεια των ανδρών της security κι ενώ οπαδοί είχαν φτάσει στο…κάγκελο πάνω από τον πάγκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και αθλητές του Κολοσσού και συγκεκριμένα ο κ. Χρυσικόπουλος και ο κ Πετρόπουλος προσπάθησαν να προστατεύσουν τους παίκτες μας. Κι αυτό τους τιμά αλλά είναι κι ενδεικτικό του χάους που υπήρχε.

Αυτά τα γεγονότα είναι μη αποδεκτά και περιμένουμε την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων που προκάλεσαν αυτή τη θλιβερή εικόνα. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι επιχειρείται συγκάλυψη γεγονότων, δεσμευόμαστε ότι θα δράσουμε άμεσα».