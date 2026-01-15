Την ενίσχυσή της εν όψει της συνέχειας της σεζόν ανακοίνωσε η Καρδίτσα, προσθέτοντας στο ρόστερ της τον Νίκο Καμαριανό. Ο 29χρονος φόργουορντ, με σημαντική εμπειρία από τη Greek Basketball League και παρουσία σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Κολοσσός Ρόδου, αποτελεί την τελευταία μεταγραφική κίνηση της θεσσαλικής ομάδας, η οποία στοχεύει σε βάθος και ποιότητα στη γραμμή των ψηλών.

Η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Νίκου Καμαριανού στο ρόστερ της ομάδας μας.

Ο 29χρονος (γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1997) αθλητής έχει ύψος 2.04μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.

Ξεκίνησε τα μπασκετικά του βήματα από τα τμήματα υποδομής του Πανελληνίου, κατόπιν μεταπήδησε σε αυτά του Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου, ενώ την περίοδο 2014-15 στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος με την ομάδα Εφήβων του Παναθηναϊκού.

Το καλοκαίρι του 2015 πήρε μεταγραφή για την Α.Ε.Κ. και την Basket League, παραμένοντας μία σεζόν στην Ένωση, ενώ τη διετία 2016-18 φόρεσε τη φανέλα της Κηφισιάς, αρχικά στην GBL (2016-17) και έπειτα στη Β’ Εθνική.

Τη διετία 2018–2020 φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου, με την τελευταία του σεζόν στην ομάδα (2019-20) να τον βρίσκει να καταγράφει 3.9 πόντους και 2.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Basket League. Την αγωνιστική περίοδο 2020–2021 φόρεσε για πρώτη φορά τα χρώματα του Κολοσσού Ρόδου, όπου αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια, με 4.9 λεπτά μ.ο. και 1.4 πόντους ανά αγώνα.

Ακολούθησε η σεζόν 2021–2022 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, όπου είχε παρουσία τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη GBL μέτρησε 3 πόντους και 2.6 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 18 εμφανίσεις, ενώ στο BCL είχε απολογισμό 2.7 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 7 αγώνες.

Την περίοδο 2022-23 αγωνίστηκε στην Α2 κατηγορία με το Μαρούσι, όπου κατέγραψε 12.7 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ κατά μέσο όρο, συμβάλλοντας στην επάνοδο της ομάδας στην GBL.

Το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στον Κολοσσό Ρόδου για τη δεύτερή του θητεία, όπου αγωνιζόταν μέχρι σήμερα. Τη σεζόν 2023-24 μέτρησε 26 παρουσίες στην GBL και 2.9 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι στη μεγάλη κατηγορία. Την περίοδο 2024-25 επανήλθε από σοβαρό τραυματισμό, μετρώντας δύο συμμετοχές με τον Κολοσσό στην GBL, ενώ την τρέχουσα σεζόν αγωνίστηκε σε εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος με την ομάδα της Ρόδου, έχοντας 2.3 πόντους και 1.9 ριμπάουντ μ.ο. ανά ματς.

Συνολικά μετρά 117 συμμετοχές στην Greek Basket League με 2.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Καλωσορίζουμε τον Νίκο στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».