Ο Α.Σ Καρδίτσας ανακοίνωσε την παραμονή των Γιάννη Μίσσα, Κώστα Παπαμάρκο και Γιάννη Μεριχωβίτη στο επιτελείο του Νίκου Παπανικολόπουλου στον πάγκο της ομάδας.

Χωρίς αλλαγές στην άκρη του πάγκου θα ξεκινήσει η φετινή προσπάθεια της Καρδίτσας σε Ελλάδα και Ευρώπη, έπειτα από μία εξαιρετική παρθενική σεζόν στο Basketball Champions League, που συνέβαλλε στην παραμονή των Γιάννη Μίσσα και Κώστα Παπαμάρκου στα πόστα των βοηθών του Νίκου Παπανικολόπουλου στον πάγκο της ομάδας.

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