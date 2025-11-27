Η Καρδίτσα προχώρησε στην ενίσχυση της φροντ λάιν της, ολοκληρώνοντας την απόκτηση του Γουόρεν Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός σέντερ, που έχει περάσει από το NCAA και τη G-League, έρχεται να καλύψει το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Φράνσις Οκόρο. Ο Ουάσινγκτον αγωνίζεται στη θέση 5, είναι 25 ετών και έχει ύψος 2.13 μ., αποτελώντας την τελευταία προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας.

Η ανακοίνωση:

«“Ψηλώνει” με Γουάσινγκτον ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Γουόρεν Γουάσινγκτον στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Ο Αμερικανός αθλητής έρχεται για να αντικαταστήσει το Φράνσις Οκόρο που τραυματίστηκε και θα είναι εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Γουόρεν Γουάσινγκτον είναι 25 ετών (γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου του 2000 στο Φίνιξ της Αριζόνα), έχει ύψος 2.13 μ. και αγωνίζεται ως σέντερ.

Διακρίθηκε στο γυμνασιακό πρωτάθλημα στο Σαν Μάρκος και πήρε αθλητική υποτροφία για το Όρεγκον Στέιτ στο οποίο ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα το 2018. Το 2019 μεταπήδησε στο κολέγιο της Νεβάδα και για δυο σεζόν, αγωνίστηκε σε 48 αγώνες (44 ως βασικός) με μέσους όρους 10.2 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 0.9 μπλοκ. Συνέχισε στο Αριζόνα Στέιτ το 2022-23 με 9.2 πόντους, 6.9 πόντους και 1.8 μπλοκ και τη σεζόν 2023-24, ολοκλήρωσε την πορεία του στο NCAA στο Τέξας Τεκ με 9.7 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 1.5 μπλοκ.

Την περίοδο 2024-25 αγωνίστηκε για πρώτη σεζόν ως επαγγελματίας στη G-League με τη Σιου Φολς με μέσο όρο συμμετοχής 12.9 λεπτά και 3.6 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.2 μπλοκ.

Καλωσορίζουμε το Γουόρεν στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».