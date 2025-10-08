Tον πρώτο της ευρωπαϊκό αγώνα στην ιστορία της δίνει απόψε η Καρδίτσα, σε μία βραδιά-ορόσημο για τον σύλλογο.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα της Θεσσαλίας στις 21:30 (Cosmote Sport 4) θα αντιμετωπίσει την Οστάνδη στο Βέλγιο, για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League.

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος θα έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του, γεγονός που δίνει επιπλέον αισιοδοξία ενόψει της σημαντικής αυτής αναμέτρησης.

Πέρσι η Καρδίτσα ήταν η μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη της GBL και πήρε την 5η θέση, κερδίζοντας την πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Στο πρώτο επίσημο φετινό της παιχνίδι ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Σούπερ Καπ στην Ρόδο, αλλά ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα, κερδίζοντας εντός έδρας τον Άρη με 91-77.