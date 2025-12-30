Ενίσχυση στην περιφερειακή του γραμμή πραγματοποίησε η Καρδίτσα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μάριου Πουλιανίτη. Ο 26χρονος γκαρντ (1,93μ.), που έμεινε ελεύθερος από τον Ηρακλή, προέρχεται από μια παραγωγική σεζόν στην Elite League με τα Τρίκαλα, όπου ξεχώρισε με τη σταθερότητα και τη συνολική του παρουσία.

Η ανακοίνωση:

«O Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Μάριου Πουλιανίτη στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Ο Έλληνας αθλητής, μέχρι πρόσφατα παίκτης του Ηρακλή, έρχεται να δώσει ταλέντο και ενέργεια στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας μας.

Ο Μάριος Πουλιανίτης είναι 26 ετών (γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1999 ) έχει ύψος 1.93 μ. και αγωνίζεται στις δύο θέσεις των γκαρντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ στο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε στον Αίαντα Ευόσμου, τον Πανσερραϊκό και το 2021 μετακόμισε στην Α2 Εθνική με το Φίλιππο Βέροιας. Αγωνίστηκε στην Α2 με την Καβάλα, τον Ηρακλή, ενώ πέρυσι φόρεσε τη φανέλα των Τρικάλων, με τον ίδιο να καταγράφει 11.3 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ σε 32 αγώνες.

Καλωσορίζουμε το Μάριο στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».