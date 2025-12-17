Η Καρδίτσα ηττήθηκε με το βαρύ 115-84 από τη Μάλαγα επί ισπανικού εδάφους, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στο Basketball Champions League, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στον 7ο όμιλο με ρεκόρ 3-3.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-in της διοργάνωσης, οπότε το αποτέλεσμα δεν επηρέασε την πρόκριση. Στη μάχη για την πρόκριση στη φάση των «16», η ελληνική ομάδα θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της σερβικής ΚΚ Σπαρτάκ.

Η Μάλαγα εξαργύρωσε τη δυναμική εκκίνηση της, όταν με έμφαση σε άμυνα και επίθεση εξασφάλισε από το πρώτο δεκάλεπτο ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 20 πόντων (35-15). Δίχως να χάσει τη διάρκεια της επέβαλε τον γρήγορο ρυθμό και την επιθετική υπεροχή της και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Με 26 πόντους και 6/8 τρίποντα, ο Ντάμιεν Τζέφερσον ήταν ο μόνος που διασώθηκε από την Καρδίτσα.

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 62-44, 87-64, 115-84

Μάλαγα (Ναβάρο): Άουντζ 11 (1), Μπαλτσερόφσκι 14 (1), Γουέμπ 13 (3), Μπαρέιρο 15 (3), Ντίαζ 4, Καστανέδα 3, Τζέντοβιτς 11 (2), Σουλεϊμάνοβιτς, Ρούμπιτ 10 (1), Ντουάρτε 11 (1), Τιλί 12 (2) Πέρι 11 (1).

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 12 (2), Χόρχλερ 13 (1), Έλις 6, Λιάπης, Μπόθελ 6, Ζευγαράς, Δίπλαρος, Κασελάκης 1, Καμπερίδης 6, Ουάσινγκτον 8, Ντ. Τζέφερσον 26 (6), Μάντσεν 6.