Η Καρδίτσα δεν κατάφερε να γράψει το «δύο στα δύο» στον 7ο όμιλο του Basketball Champions League, γνωρίζοντας την ήττα με 72-55 από τη Μάλαγα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ισπανική ομάδα, κάτοχος του περσινού τροπαίου, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και έλεγξε πλήρως τον ρυθμό, φτάνοντας εύκολα στη δεύτερη σερί νίκη της στον όμιλο.

Θετική παρουσία είχε ο Ντεμάτζιο Γουίγκινς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησε ο Μπράντον Τζέφερσον με 12 πόντους.

Από τους φιλοξενούμενους, ο Τάιλερ Καλινόσκι ήταν ο μοναδικός παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων (12).

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 20-40, 34-56, 55-72

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γουίγκινς 15, Τζέφερσον Μπ. 12 (2), Χόρχλερ 9 (1), Έλις, Λιάπης, Ζευγαράς 1, Δίπλαρος 4, Κασελάκης 5 (1), Καμπερίδης 3, Τζέφερσον Ντ. 4, Μάντσεν 2, Χουγκάζ.

ΜΑΛΑΓΑ (Ιμπον Ναβάρο): Πέρεθ 6, Γουέμπ 5 (1), Καλινόσκι 12 (2), Μπαρέιρο 3 (1), Καστανέδα 2, Τζέντοβιτς 8 (1), Σουλεϊμάνοβιτς 4, Ντουάρτε 5 (1), Τιλί 9 (2), Κράβις 9 (1), Πέρι 7 (1).