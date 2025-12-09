Δεν στέφθηκε από επιτυχία η προσπάθεια της Καρδίτσας να πάρει το ροζ φύλλο στο εντός έδρας παιχνίδι της με τη Μερσίν, για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Οι Θεσσαλοί, πληρώνοντας την κακή εκκίνησή τους στο ματς έχασαν με 80-72 από τους Τούρκους.

Έτσι, μετά την τρίτη ήττα της στον 7ο όμιλο, η ελληνική ομάδα χάνει το δικαίωμα να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας στο Play-In (θα τερματίσει τρίτη), καθώς χρειαζόταν νίκη με διαφορά τουλάχιστον οκτώ πόντων. Στο 3-2 και «αγκαλιά» με τη 2η θέση του ομίλου η τουρκική ομάδα.

Το συγκρότημα του Νίκου Παπανικολόπουλου βρέθηκε από νωρίς σε δύσκολη θέση, με τη Μερσίν να «τρέχει» ένα εντυπωσιακό 20-0 μέσα στην πρώτη περίοδο.

Το 8-6 των πρώτων λεπτών μετατράπηκε σε 8-26 λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου, εξέλιξη που ουσιαστικά διαμόρφωσε την εικόνα του αγώνα.

Παρά την προσπάθεια αντίδρασης στο δεύτερο ημίχρονο, η Καρδίτσα δεν μπόρεσε να μειώσει σε επίπεδα που να απειλήσουν πραγματικά την τουρκική ομάδα· το μικρότερο χάσμα καταγράφηκε στο -9 (46-55) προς το τέλος της τρίτης περιόδου.

Πρωταγωνιστής των νικητών ο Τζακ Ουάιτ με 21 πόντους, ενώ από την Καρδίτσα πάλεψε ο Ντάμιεν Τζέφερσον με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 10-26, 28-46, 46-63, 72-80

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 7 (1), Χόρχλερ 13, Έλις 4, Μπόθελ 8, Δίπλαρος 2, Κασελάκης 5 (1), Καμπερίδης 3 (1), Ουάσινγκτον 4, Τζέφερσον Ντ. 20 (1), Μάντσεν 6.

ΜΕΡΣΙΝ (Σεβίμ): Ολασένι 14, Κομπς, Όζμιζαρκ 17 (3), Μαρτς 6, Τσεκιτσί, Κάουαν 9 (2), Κρουθ 6, Τιρπάντσι 3, Γουάιτ 21 (2), Μπέντιλ 4.