Η Καρδίτσα υπερασπίστηκε την έδρα της απέναντι στη μαχητική Οστάνδη και με ρεκόρ 2-2 εξασφάλισε την τρίτη θέση του 7ου ομίλου του Basketball Champions League, που δίνει το εισιτήριο για τα Play In της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα επικράτησε με 82-78 των Βέλγων, για την 4η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τέταρτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμέτρησης.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έδειξε μέταλλο και αποφασιστικότητα, αφήνοντας πίσω το κακό της πρώτο ημίχρονο και μετατρέποντας το παιχνίδι σε πανηγυρική βραδιά, μέσα από την καλή της άμυνα.

Παρά το γεγονός ότι μπήκε στο παρκέ χωρίς ρυθμό και συγκέντρωση, η Καρδίτσα βρήκε γρήγορα τα πατήματά της. Με αιχμές του δόρατος τους Μπράντον Τζέφερσον και Λευτέρη Δίπλαρο, αλλά και με δυναμική παρουσία κοντά στο καλάθι, οι γηπεδούχοι επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους στο δεύτερο εικοσάλεπτο και δεν επέτρεψαν στην Οστάνδη να ελπίζει σε κάτι περισσότερο.

Η βελγική ομάδα του Γιώργου Δέδα, που κυνηγούσε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, προσπάθησε να μείνει ανταγωνιστική για τρία δεκάλεπτα, αλλά δεν βρήκε ποτέ το ξέσπασμα με αποτέλεσμα να υποστεί την τέταρτη ήττα της και ουσιαστικά να αποχαιρετήσει το BCL.

Ο Μπράντον Τζέφερσον οδήγησε την επίθεση της Καρδίτσας με 17 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ 14 πρόσθεσε ο Ελ Έλις, 11 ο Αλεξάντερ Μάντσεν και 10 ο Νίκος Δίπλαρος. Από την Οστάνδη ξεχώρισε ο Χάρις Μπρατάνοβιτς με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-37, 58-56, 82-78

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Οκόρο 4, Τζέφερσον Μπρ. 17 (4), Χόρχλερ 4 (1), Έλις 14 (2), Λιάπης, Μπόθγουελ 2, Ζευγαράς, Δίπλαρος 10 (2), Κασελάκης 7, Καμπερίδης 3 (1), Τζέφερσον Ντ. 10, Μάντσεν 11.

ΟΣΤΑΝΔΗ (Δέδας): Εστράντα 13, Μπισέ 3 (1), Σάκελ 3, Πίτερς, Μένες 8, Μέλσον 12, Φίντλερ, Μπρατάνοβιτς 17, Συλλά, Ζιλέτ 9 (3), Γιακόβ 13 (1).