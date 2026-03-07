Μετά από οκτώ συνεχόμενες ήττες στη Stoiximan, η Καρδίτσα επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας άνετα της Μυκόνου με 103-77, για την 20ή αγωνιστική.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, και από νωρίς πήρε μεγάλο προβάδισμα, φτάνοντας να προηγείται ακόμη και με 22 πόντους, όταν το σκορ έγινε 29-7 στο 8’40’’ της πρώτης περιόδου. Με αυτή την εξαιρετική εκκίνηση έβαλε από νωρίς τις βάσεις για μια άνετη και ιδιαίτερα σημαντική νίκη στη μάχη της παραμονής.

