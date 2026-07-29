Ο 23χρονος σέντερ αναμένεται να προσθέσει ενέργεια και ελίτ αμυντική ικανότητα πάνω από τη στεφάνη

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού σέντερ Τζέιβιερ Φράνσις για την επόμενη σεζόν, με τον Αμερικανό να έρχεται για πρώτη φορά για να δοκιμάσει τις ικανότητές του στην Ευρώπη, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Σε μία σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της front line της προχώρησε η Καρδίτσα, με την απόκτηση του εκρηκτικού Αμερικανού ψηλού, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα των Σάντα Κρουζ Γουόριορς στην G-League του ΝΒΑ.

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