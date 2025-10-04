Με επιμέρους σκορ 22-8 στην 4η περίοδο, η Καρδίτσα έκανε την έκπληξη, επικρατώντας το Σάββατο με 91-77 του Άρη, στο κλειστό γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης», στην πρεμιέρα της σεζόν στην Greek Basketball League.

Το ματς ήταν κλειστό στα πρώτα 30 λεπτά (69-69 στο 30΄), για να πιέσουν στην άμυνα οι Θεσσαλοί στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας τους Μπράντον Τζέφερσον και Νόα Χόρχλερ συνδεδεμένους με το καλάθι.

Ο Μπράντον Τζέφερσον σημείωσε 21 πόντους με 6/11 τρίποντα και μάζεψε 3 ριμπάουντ, ενώ 21 πόντους με 7 ριμπάουντ είχε ο Ελ Έλις. Ο Χόρχλερ σημείωσε 14 πόντους για την Καρδίτσα.

Από τον Άρη ξεχώρισε ο Μπράιαν Φορμπς με 17 πόντους, αλλά τους 13 είχε πετύχει στο α΄ μέρος. Ο Μήτρου-Λονγκ πέτυχε 14 πόντους για τον Άρη, ενώ 11 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Χάρελ.

Κλειστό παιχνίδι έγινε στην Καρδίτσα, με τον Άρη να καταφέρνει να πηγαίνει στ’ αποδυτήρια με +3 (39-42) στο ημίχρονο χάρη έχοντας κορυφαίο στο ά μέρος τον Μπράιαν Φορμπς με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ. Οι Θεσσαλοί στηρίχθηκαν στον Μπράντον Τζέφερσον, ο οποίος σημείωσε 14 πόντους και μέτρησε 3 ριμπάουντ.

Η «μάχη» συνεχίστηκε και στην 3η περίοδο, αφού ο Έλις πήρε τη σκυτάλη από τον Τζέφερσον και φτάνοντας τους 15 πόντους δημιουργούσε προβλήματα στους Θεσσαλονικείς. Στον αντίποδα, ο Μήτρου-Λονγκ και ο Χάρελ απαντούσαν για τον Άρη, με το προβάδισμα ν’ αλλάζει διαρκώς… χέρια, μέχρι το 69-69, στο 30ό λεπτό.

H Καρδίτσα μπήκε αποφασισμένη στην 4η περίοδο και χάρη σε 4 διαδοχικούς πόντους του Έλις, προσπέρασε με 73-69. Ο Μήτρου-Λονγκ μείωσε (73-71), αλλά ο Έλις θα… ξαναχτυπούσε (75-71), ενώ ο Χόρχλερ χάρισε προβάδισμα έξι πόντων στους γηπεδούχους (77-71).

Και μετά το 77-73 από τον Γκιουζέλη, ο Τζέφερσον… μίλησε ξανά για το 79-73. Οι Μήτρου-Λονγκ και Γκιουζέλης αστόχησαν διαδοχικά σε λέι απ, για να δεχτεί τεχνική ποινή ο πάγκος του Άρη και με τον Κασσελάκη να είναι εύστοχος στη βολή, η Καρδίτσα προσπέρασε με +7 (80-73).

Για δύο λεπτά, Καρδίτσα και Άρης συναγωνίζονταν σε αστοχία και λάθη και τελικά ήταν ο Χόρχλερ που αρχικά με λέι απ και εν συνεχεία με κάρφωμα εκτόξευσε τη διαφορά στο +11 (84-73), με εναπομείναντα χρόνο 2:52”.

Ο Μποχωρίδης μείωσε σε 84-75, αλλά ο Μπράντον Τζέφερσον ήταν ασταμάτητος, πέτυχε 5 σερί πόντους για το 89-75, αφού ενδιάμεσα για τον Άρη είχε σκοράρει ο Χάρελ, ενώ ο Χόρχλερ στα 15΄΄ πριν τη λήξη, διαμόρφωσε το τελικό 91-77 υπέρ της Καρδίτσας.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-42, 69-69, 91-77

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγγινς 5, Τζέφερσον Μπ. 21 (6), Έλις 21 (1), Κασελάκης 6, Καμπερίδης 3 (1), Χόρχλερ 14, Δίπλαρος 5 (1), Τζέφερσον Ντ. 9 (1), Μάντσεν 7 (1)

ΑΡΗΣ (Νίκος Βετούλας): Τζόουνς 6, Φορμπς 17 (3), Γκιουζέλης 9 (1), Μποχωρίδης 9 (1), Χάρελ 11 (1), Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Πουλιανίτης 2, Ένοκ 9, Αντετοκούνμπο