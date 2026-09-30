Η Καρδίτσα παρουσίασε το συνολικό πλάνο λειτουργίας και ανάπτυξης του οργανισμού της σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (29/9) στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ανδρική ομάδα, οι ακαδημίες, η διοικητική αναδιάρθρωση και η στρατηγική βιωσιμότητας για τη νέα σεζόν.

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του νέου Δ.Σ. της Α.Σ. Καρδίτσας ΚΑΕ, με τον πρόεδρο Χρήστο Δεληγιάννη, τον αντιπρόεδρο Βασίλη Τσιγάρα και το μέλος του Δ.Σ. Βασίλη Μάρκου να αναλύουν τις βασικές κατευθύνσεις του συλλόγου.

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