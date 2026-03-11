Η Καρδίτσα ηττήθηκε με 76-71 από την Άλμπα Βερολίνου στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», για την 5η αγωνιστική του 10ου ομίλου του Basketball Champions League και γνώρισε την πέμπτη της ήττα στη φάση των «16».

Η ελληνική ομάδα, η οποία έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, παρέμεινε ανταγωνιστική για τρία δεκάλεπτα, ωστόσο στην τελευταία περίοδο οι φιλοξενούμενοι πήραν τον έλεγχο και δεν κοίταξαν πίσω…

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο ημίχρονο (40-35) και διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου (58-54). Στην τέταρτη περίοδο η Άλμπα «έτρεξε» σερί 10-0, ανέτρεψε την κατάσταση και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τελικό 76-71.

Κορυφαίοι για την Καρδίτσα ήταν οι Μπράντον Τζέφερσον με 13 πόντους και 5 ασίστ και Ντέιμιαν Τζέφερσον με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από την πλευρά της Άλμπα (ρεκόρ 4-1) ξεχώρισαν οι Σαμ Γκρισέλ (12 πόντοι) και Τζάστιν Μπιν (9 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 40-35, 58-54, 71-76

Καρδιτσα (Παπανικολόπουλος): Εστράντα 3 (1), Μπρ.Τζέφερσον 13 (3), Χόρχλερ 9, Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος 6 (1), Καμαριανός, Κασελάκης 9, Καμπερίδης 8 (2), Ουάσινγκτον, Ντ.Τζέφερσον 14 (2), Μάντσεν 9.

Άλμπα Βερολίνου (Κάγιες): Κόνελ 5, Γκριζέλ 12 (2), Ντελόου 8 (1), Καγίλ 7 (1), Μάτισεκ 3, Γούντ 6 (1), Ρόμπερτς 10, Έκοντας 6, Αγκμπακόκο 7, Νούφερ,Χάντ 3, Μπιν 9 (1).