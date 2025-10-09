Η Καρδίτσα επικράτησε με 93-95 στην παράταση της Οστάνδης εκτός έδρας, στην πρεμιέρα του FIBA Basketball Champions League, και ο προπονητής των Θεσσαλών, Νίκος Παπανικολόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio, μιλώντας για τους στόχους της ομάδας.

Αναλυτικά, ο προπονητής της Καρδίτσας Νίκος Παπανικολόπουλος επισήμανε στο EOK WebRadio:

Για την νίκη επί της Οστάνδης: «Είναι από τα λίγα ευτυχή γεγονότα ότι έχουμε ρεπό μετά από αυτό το παιχνίδι. Οι παίκτες θα κάνουν αποκατάσταση για να είναι έτοιμοι στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Μάλαγα (14/10). Βλέπουμε μία ομάδα ανθρώπων που την έφτασαν έως εδώ από τα χαμηλά. Υπήρχε κόσμος και η διοίκηση σύσσωμη επίσης. Είχαμε ενθουσιασμό. Ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι, μία ιστορική δικαίωση για το ευρωπαϊκό ταξίδι που ξέραμε ότι ήταν δύσκολο και θα το θυμόμαστε μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για την αντίδραση της ομάδας του στην παράταση: «Με το χέρι στην καρδιά, είχα αγωνία να δω την αντίδραση της ομάδας. Αν ένα παιχνίδι το ελέγχεις και πηγαίνει έτσι, θες να δεις την ομάδα σου στο τέλος αλλά και τι μέταλλο έχει. Την ομάδα δεν την ξέρω ακόμα, είναι ο πρώτος μήνας. Τα παιδιά αντέδρασαν, βρέθηκαν με τέσσερις πόντους πίσω και τα κατάφεραν, διορθώνοντας αρκετά πράγματα. Στην τελευταία κατοχή η ομάδα έδειξε ότι έχει “μέταλλο”. Στην παράταση το να αντιδράσεις χρειάζεται σκληράδα. Η στατιστική δεν ήταν υπέρ μας, όταν βάζει η γηπεδούχος ομάδα buzzer-beater για παράταση συνήθως κερδίζει».

Για το ότι ο πολύπειρος Μπράντον Τζέφερσον πανηγύρισε μετά τη λήξη σαν… μικρό παιδί: «Στο θέμα το οποίο προσπαθούμε να μην κάνουμε εκπτώσεις και το ψάχνουμε συνέχεια είναι ο χαρακτήρας, το κίνητρο και η διάθεση των παικτών. Όσο είναι στο χέρι μας, τέτοιους παίκτες θα επιλέγουμε. Το να αισθανθεί έτσι ένας παίκτης στο τέλος έχει να κάνει με όλη την παρουσία της ομάδας και το πώς βλέπουν οι άνθρωποι της Καρδίτσας το μπάσκετ. Τα τελευταία τρία χρόνια όλοι οι παίκτες βγάζουν τον καλύτερο τους εαυτό. Είναι κάτι που μας χαροποιεί και θέλουμε να το κρατήσουμε».

Για το πώς βίωσε η πόλη της Καρδίτσας τη νίκη: «Η υπερηφάνεια μεγαλώνει στο αθλητικό κομμάτι. Μου έδειχναν μηνύματα που μας έδιναν πολλά συγχαρητήρια και υπήρχαν θετικές αντιδράσεις. Η κατάσταση ήταν κάτι παραπάνω από ευχάριστη στην πόλη μας».

Για τον στόχο της ομάδας στην Ευρώπη: «Ο στόχος ήταν να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Έχω πει ότι ο βασικός μας στόχος είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, χωρίς να σημαίνει ότι θα παρατήσουμε τα ματς στην Ευρώπη. Κάπου πρέπει να δώσουμε βαρύτητα».

Για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας: «Εγώ πιστεύω ότι την ομάδα θα τη δούμε καλά μετά από δύο μήνες. Αυτά κατάλαβα στα φιλικά και στο Σούπερ Καπ. Δεν έχει να κάνει με τα αποτελέσματα αυτό. Το βασικό είναι η διάθεση που δουλεύουμε και το πόσο θέλουμε να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας που έχουμε και να συμπληρώσεις πάνω σε αυτές. Μετά το τέλος Νοεμβρίου θα έχουμε την πλήρη εικόνα της ομάδας. Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα παλέψουμε μέχρι τότε στα παιχνίδια».

Για τη νίκη επί του Άρη στην πρεμιέρα της GBL: «Σίγουρα θα υπάρχουν και περίοδοι που οι ομάδες δε θα έχουν καλές εμφανίσεις. Θα υπάρχουν δύσκολα ματς. Τα εντός έδρας θα κρίνουν πολλά, όπως και τον δικό μας στόχο, ο οποίος είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Είναι δεδομένα τα σκαμπανεβάσματα για κάθε ομάδα».