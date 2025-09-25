Η Καρδίτσα ετοιμάζεται για ένα ιστορικό ταξίδι στη Ρόδο, καθώς θα δώσει το «παρών» για πρώτη φορά στο Super Cup, παίρνοντας τη θέση του Παναθηναϊκού που δεν συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση.

Η εξαιρετική περσινή πορεία, που της χάρισε και το εισιτήριο για το Basketball Champions League, φέρνει την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου απέναντι στον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του θεσμού.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν από την αναχώρηση, τονίζοντας τη σημασία της διοργάνωσης και τη μεγάλη πρόκληση που περιμένει τους Θεσσαλούς.

Συγκεκριμένα ο Παπανικολόπουλος είπε:

Για την εμπειρία του Super Cup: «Είναι ένα ακόμα βήμα μπροστά για την ομάδα μετά τη συμμετοχή μας στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας πέρυσι. Έστω από το παράθυρο συμμετέχουμε στον θεσμό του Super Cup, τον οποίο και τιμούμε. Είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για να δούμε πώς είμαστε ενόψει και της GBL αλλά και του Basketball Champions League».

Για το τι διαφορετικό θα δείξει η Καρδίτσα: «Η ομάδα βαδίζει στα ίδια δεδομένα με τα τελευταία τρία χρόνια. Θέλουμε αρκετό χρόνο ακόμα για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα καταφέρουμε».

Για το τι περιμένει από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Να τεστάρουμε την ομάδα, σε τι επίπεδα βρίσκεται και να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι».

Για την ιστορική σεζόν της Καρδίτσας με Super Cup και BCL: «Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Σίγουρα θα έχει μεγαλύτερο φορτίο για τους παίκτες, περισσότερα παιχνίδια. Είναι κάτι που εμείς το επιλέξαμε και όλοι μαζί ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε καλές και κακές στιγμές, αλλά στο τέλος της χρονιάς νομίζω θα είμαστε ευχαριστημένοι».

Για το άσχημο περσινό παράδειγμα του Κολοσσού: «Δεν μπορούμε να εξετάσουμε τι έγινε πέρυσι στον Κολοσσό, είναι μεμονωμένο. Υπάρχει και το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έκανε μια εξαιρετική χρονιά και προχώρησε σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι μια σημαντική χρονιά και ελπίζουμε να τη ζήσουμε».