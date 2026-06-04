Λίγες ημέρες μετά την είδηση της ανανέωσης του συμβολαίου του με την Καρδίτσα, ο Νίκος Παπανικολόπουλος φιλοξενήθηκε στο Web Radio της ΕΟΚ, όπου έκανε έναν απολογισμό της σεζόν με την ομάδα της Θεσσαλίας και αναφέρθηκε στα πλάνα της επόμενης χρονιάς.

Ο προπονητής της Καρδίτσας, Νίκος Παπανικολόπουλος, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τη Θεσσαλική ομάδα έως το 2028, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή του για το περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας που του προσφέρει η διοίκηση του συλλόγου.

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