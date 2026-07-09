Μετά από μία τριετία στον Κολοσσό Ρόδου, ο Ανδρέας Πετρόπουλος μετακομίζει… βόρεια υπογράφοντας στην Καρδίτσα. Οι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 32χρονου φόργουορντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Πανιώνιο και ΑΕΚ, ανάμεσα σε άλλες ομάδες.

Η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Ανδρέα Πετρόπουλου στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Ο Έλληνας αθλητής έχει πλούσια εμπειρία στο πρωτάθλημα της GBL, στο οποίο αγωνίζεται αδιάλειπτα τις έξι τελευταίες σεζόν. Η παρουσία του ενισχύει σημαντικά το ρόστερ της ομάδας ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι 32 ετών με ύψος 1.96 μ. και αγωνίζεται ως γκαρντ-φόργουορντ. Ξεκίνησε την παρουσία του στις μεγάλες κατηγορίες το 2013 με το Παγκράτι στην Α2 Εθνική, ενώ έκανε την πρώτη του παρουσία στην Α1 το 2014 με τον Πανιώνιο. Ακολούθησαν στην Α2 η Δόξα Λευκάδας, ο Πανιώνιος, η Καστοριά, ο Ολυμπιακός Β’, για να επιστρέψει οριστικά στη GBL το 2020 με τη φανέλα του Ιωνικού Νίκαιας. Τις σεζόν 2021-22 και 2022-23 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ με την οποία έφτασε το 2023 έως τους «8» του BCL, ενώ τις τρεις τελευταίες σεζόν, ήταν μέλος της ομάδας του Κολοσσού Ρόδου. Με τα χρώματα του Κολοσσού αγωνίστηκε φέτος σε 26 αγώνες, με 18 λεπτά συμμετοχής και 4.7 πόντους μ.ο.

Είναι μέλος της Εθνικής ομάδας ανδρών 3Χ3, με την οποία συμμετέχει φέτος το καλοκαίρι σε διεθνείς αγώνες.

Καλωσορίζουμε τον Ανδρέα στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».