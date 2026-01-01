Χωρίς … ανάσα μπαίνουν στο αθλητικό 2026, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Με το καλημέρα οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ΟΑΚΑ σε ένα ματς που ξεπερνάει ακόμη και τα όρια του ντέρμπι. Όχι γιατί αύριο Παρασκευή, στις 21:15, οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι θα κοντραριστούν για την Ευρωλίγκα, αλλά κυρίως γιατί αυτή η μάχη θα είναι ξεχωριστή.

Σύγκρουση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Γιώργο και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, αντιπαράθεση του Εργκίν Αταμάν με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ανταγωνισμός της παρέας του Σλούκα, του Όσμαν, του Γιούρτσεβεν, του Μήτογλου και του Ναν, με αυτή του Βεζένκοφ, του Ντόρσεϊ, του Μιλουτίνοφ, του Γουόκαπ και του Φουρνιέ.

Και πού είναι το μοναδικό σε όλο αυτό; Το ίδιο έργο με τους ίδιους πρωταγωνιστές ζήσαμε και πέρυσι. Μόνο που φέτος το final four της Ευρωλίγκας, το κορυφαίο μπασκετικό ραντεβού, θα φιλοξενηθεί από 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens. Στην Ελλάδα, στην … έδρα μας.

