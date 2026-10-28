Με έξι αναμετρήσεις άνοιξε το «μενού» της 8ης αγωνιστικής της Euroleague. Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε την εξαιρετική της κατάσταση περνώντας με το εμφατικό 104-86 από τη «Fernando Buesa Arena», ενώ νωρίτερα ο Ερυθρός Αστέρας παρέσυρε με 100-78 τη Μακάμπι Τελ-Αβίβ. Ανέβηκε στην οκτάδα η Μπαρτσελόνα, «έπνιξε» τη Φενέρ η άμυνα της Βαλένθια. Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής.

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