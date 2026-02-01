Ο Άρης πέτυχε την μεγάλη έκπληξη και επικράτησε 102-95 στην παράταση του Παναθηναϊκού στο Nick Galis Hall, στο ματς για την 17η αγωνιστική της GBL.

Οι «πράσινοι» είχαν σχεδόν δύο χρόνια να ηττηθούν στο πρωτάθλημα από ομάδα εκτός του Ολυμπιακού. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2024 το «τριφύλλι» είχε χάσει και πάλι από τους Θεσσαλονικείς, εκείνη τη φορά στο ΟΑΚΑ.

Ο «Αυτοκράτορας» κατάφερε να πετύχει μία τεράστια νίκη επί του «τριφυλλιού», που χάνει πλέον εκτός μεγάλης έκπληξης το πλεονέκτημα έδρας από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

