Με μια αγωνιστική «κεκλεισμένων των θυρών» τιμωρήθηκε ο Πανιώνιος από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, καθώς στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό συμπλήρωσε πέντε επιπλήξεις.

Οι «κυανέρυθροι», που δίνουν… μάχη για να παραμείνουν στην κατηγορία, θα εκτίσουν την ποινή κεκλεισμένων των θυρών, στην αναμέτρηση της επόμενης αγωνιστικής κόντρα στον Ηρακλή.

Παράλληλα, με πρόστιμο και έγγραφη επίπληξη τιμωρήθηκε ο προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου για «… εξύβριση φιλάθλου, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μύκονο», αλλά και όσα δήλωσε για την διαιτησία. Για τις δηλώσεις του Παπαθεοδώρου, τιμωρήθηκε με σύσταση ο Πρόεδρος της ΚΑΕ, Δήμος Στασινόπουλος, ενώ επιβλήθηκε και πρόστιμο 1.500 ευρώ στην ΚΑΕ.