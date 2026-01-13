Σε «Γιώργος Πρίντεζης» θα ονομαστεί το Κλειστό Γυμναστήριο του Αγίου Δημητρίου. Με την απόφαση αυτή ο Δήμος θέλει να τιμήσει τον παλαίμαχο άσο του Ολυμπιακού και της Εθνικής ομάδας και την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς και το ήθος του σε όλη τη διαδρομή της σπουδαίας καριέρας του.

Ο Γιώργος Πρίντεζης ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ από τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες καλαθοσφαιριστές.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, «η ονοματοδοσία του γυμναστηρίου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της στενής σχέσης του αθλητή με την πόλη και της διαδρομής του, που ξεκίνησε από τις γειτονιές του Αγίου Δημητρίου και έφτασε στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι και θα είναι ανοιχτή για το κοινό.