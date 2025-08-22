Εκτός από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ, η οποία ανακοίνωσε ήδη από χθες (21/8) πως θα δώσει φιλικό αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου, στον δρόμο της ομάδας του «σμαραγδένιου νησιού» θα βρεθεί και ο πρωταθλητής Euroleague 2024, Παναθηναϊκός. Οι Ροδίτες θα αντιμετωπίσουν στο Telekom Center Athens τους «πράσινους» στις 11 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Κολοσσού Ρόδου στο πλαίσιο της προετοιμασίας του έχει ως εξής:

6 Σεπτεμβρίου – Αθήνα: Πανερυθραϊκός

11 Σεπτεμβρίου – Αθήνα: Παναθηναϊκός AKTOR

12 Σεπτεμβρίου – Λαύριο: Λαύριο

19 Σεπτεμβρίου – Βουλγαρία: BC Balkan Botevgrad

21 Σεπτεμβρίου – Βουλγαρία: Hapoel Tel Aviv

27 Σεπτεμβρίου – Μαρούσι: Μαρούσι