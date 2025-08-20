Ο νέος Sports Director του Κολοσσού Ρόδου, Σταύρος Ελληνιάδης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για την επιστροφή του στην ομάδα του «σμαραγδένιου νησιού», καθώς και για όλα όσα αφορούν τους Ροδίτες εν όψει της νέας σεζόν στην Greek Basketball League. «Ομάδα πρότυπο ο Κολοσσός Ρόδου για την GBL» τόνισε ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας.

Αναλυτικά, ο Σταύρος Ελληνιάδης δήλωσε στο EOK WebRadio:

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα για τον Κολοσσό Ρόδου: «Στην Κύπρο λόγω της γλώσσας και των ανθρώπων αισθάνεσαι ότι είσαι σαν την Ελλάδα, είναι συνέχεια της Ελλάδας δηλαδή. Δεν αισθάνθηκα ότι ήμουν σε κάποια ξένη χώρα. Είμαι χαρούμενος, γιατί κατέληξα σε ομάδα πρότυπο της GBL, η οποία είναι πάρα πολλά χρόνια στην κατηγορία, έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο με σοβαρούς ανθρώπους στη διοίκηση και εύρωστους. Βρίσκεται σε ένα νησί, που γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχει κάθε ομάδα σε νησί. Είμαι ευτυχής που θα είμαι μέλος της ομάδας που περιμένει να κάνει κάτι καλύτερο στην επόμενη σεζόν».

Για την εμπειρία της Μυκόνου σε σχέση με της Ρόδου: «Η λειτουργία μιας ομάδας στο νησί έχει δυσκολίες, κυρίως στις μετακινήσεις. Θέλει παραπάνω προσπάθεια. Και η Μύκονος και η Ρόδος έχουν ανθρώπους που αγαπούν το μπάσκετ και είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Έτσι όλες οι δυσκολίες ξεπερνιούνται. Ο Κολοσσός έχει τρομερή πορεία, συνέπεια και πολύ καλά αποτελέσματα. Οι δυσκολίες υπάρχουν. Η νησιωτική Ελλάδα τον χειμώνα είναι δύσκολη όσον αφορά την λειτουργία».

Για τους στόχους της ομάδας: «Θέλουμε να κάνουμε μία καλύτερη πορεία από πέρσι. Η ομάδα πέρυσι είχε διπλούς αγώνες με την πορεία στην Ευρώπη, υπήρχε ταλαιπωρία και κούραση. Φέτος δεν υπάρχει Ευρώπη, οπότε θα ασχοληθούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Κολοσσός Ρόδου θέλει να βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ο πρώτος στόχος είναι να μην κινδυνέψει και να γίνει ανταγωνιστική ομάδα. Ο στόχος αυτός πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί, παρ’ όλο που το φετινό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και σκληρό. Από την 3η θέση και κάτω όλες οι ομάδες θα είναι ανταγωνιστικές και δυνατές. Αυτό βλέπουμε από τα ρόστερ των ομάδων. Θέλει και τύχη, χημεία και καλά αποδυτήρια ώστε να λειτουργήσουμε ως ομάδα και να πετύχει τον στόχος της όσο νωρίτερα γίνεται».

Για την παραμονή του προπονητή, Χαβιέ Καράσκο: «Είναι σημαντικό να υπάρχει συνέχεια. Έμειναν αρκετοί παίκτες και ήταν απόφασή του. Γνωρίζει τα πράγματα, το νησί και τους παίκτες. Πρέπει τώρα να προσαρμόσουμε τα νέα παιδιά στην ομάδα. Νομίζω ότι η ομάδα έχει πολύ καλή χημεία. Με τον προπονητή μιλάω δύο μήνες μαζί του, γνωρίζει το μπάσκετ και είναι πολύ καλός χαρακτήρας και προσωπικότητα. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση για το πώς μιλάει και συνεννοείται για το μπάσκετ».

Για το ρόστερ: «Δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ ακόμα. Θέλει στην προετοιμασία να δει ο προπονητής κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του και ποιοι παίκτες μπορούν να παίξουν σε δύο θέσεις. Να δει τι μας λείπει και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Τότε θα υπάρξει άλλη μία προσθήκη κατά πάσα πιθανότητα. Εξαρτάται από την κρίση του προπονητή και τι θεωρεί ότι είναι αναγκαίο για την ομάδα».

Για τους Έλληνες του Κολοσσού Ρόδου: «Ο ελληνικός “κορμός” είναι πολύ σημαντικός σε όλες τις ομάδες. Σίγουρα η ομάδα βασίζεται στους ξένους, αλλά το να έχεις Έλληνες παίκτες είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε καλούς Έλληνες, έχουν δείξει πράγματα και μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης είναι πολύ καλή προσθήκη, αρκεί να μείνει ταπεινός και να δουλέψει σκληρά. Τον είχα δει όταν είχαμε παίξει αντίπαλοι με την Μύκονο. Μπορεί να παίξει καλό μπάσκετ στο ελληνικό πρωτάθλημα».

Για τον Άντριου Γκάουντλοκ: «Είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στην Ρόδο. Έχει μεγάλη όρεξη, θέλει να κάνει μόνος του προπονήσεις πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Αυτοί οι παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο γνωρίζουν πως να διατηρούν τον εαυτό τους σε αυτό το πολύ καλό επίπεδο που βρίσκονται. Σίγουρα είναι παίκτης βαρόμετρο για εμάς. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να μείνει κατηγορία ο Κολοσσός την περασμένη σεζόν. Είναι πρότυπο για τα παιδιά, ένας παίκτης που πολλοί πηγαίνουν για να τον δουν. Είναι σημαντική μονάδα για την ομάδα».

Για τη θητεία του στην Κύπρο και την οργάνωση του ομίλου Ευρωμπάσκετ: «Δουλέψαμε πάρα πολλούς μήνες και με το γήπεδο ειδικά, σχεδόν το έφτιαξαν από την αρχή. Έχω δει από φωτογραφίες και βίντεο ότι έχει γίνει πανέμορφο. Δούλεψαν πάρα πολύ σοβαρά και στο οργανωτικό κομμάτι. Υπάρχει ειδικό γραφείο σε Λεμεσό και Λευκωσία. Δουλεύουν πολλούς μήνες ώστε να καλύψουν κάθε λεπτομέρεια. Οι Κύπριοι είναι πολύ καλά οργανωμένοι. Η Λεμεσός είναι πολύ ανεπτυγμένη. Μπορούν να εκπληρώσουν οτιδήποτε αναλάβουν. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά η οργάνωση».

Για την ΑΕ Λεμεσού: «Δεν έγιναν μεγάλες αλλαγές στο κυπριακό πρωτάθλημα. Έτσι “ξύπνησε” ο γίγαντας που λέγεται ΑΕ Λεμεσού. Είναι η πιο ιστορική ομάδα του νησιού και είχε να πάρει πρωτάθλημα 15 χρόνια. Ήταν σε… λήθαργο. Πέρυσι έγινε ένα πρώτο βήμα με την 3η θέση. Είναι καλό για το μπάσκετ της Κύπρου αυτή η ομάδα να μένει “ζωντανή” και όσο γίνεται καλύτερη. Ήμασταν η μοναδική ομάδα που είχε περίπου 2000 άτομα σε κάθε αγώνα. Άλλες ομάδες δεν το φαντάζονται καν αυτό. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για να πάρει ώθηση το άθλημα. Εύχομαι μετά το Ευρωμπάσκετ να γίνει αυτό. Υπάρχουν οι συνθήκες, όλοι όμως κατά 90% ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Μακάρι να δουν ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα για το μπάσκετ και να το εξελίξουν. Το πρωτάθλημα τους, όσον αφορά το επίπεδο, είναι ανάμεσα σε GBL και Elite League».