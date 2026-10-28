Μέσα από τα χέρια του έχασε τη νίκη στην 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup ο Κολοσσός. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ηττήθηκε από την τουρκική Εσενλέρ Εροκσπόρ στο Φαληράκι της Ρόδου, παρότι βρισκόταν μπροστά με έξι πόντους, δύο λεπτά πριν από το τέλος.

Με το σκορ στο 69-63 στο 38΄ όλα έδειχναν ότι η ελληνική ομάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Όμως η Εσενλέρ πέτυχε οκτώ «αναπάντητους» πόντους -τους πέντε ο ΜακΚόλουμ- και πέρασε μπροστά με 71-69, που ήταν και το τελικό σκορ.

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