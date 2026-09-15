Ο Κολοσσός Ρόδου κόλλησε στην τέταρτη περίοδο, γνώρισε την ήττα με 91-79 από την Κορφέζ και αποκλείστηκε από την προκριματική φάση του Basketball Champions League.

To παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βαδίζουν μαζί στο σκορ, με τον Μάνιον να είναι ο βασικός επιθετικός εκφραστής του Κολοσσού με τέσσερις πόντους στις πρώτες κατοχές των Ροδιτών, την ώρα που η τουρκική ομάδα έβρισκε επιθετικές λύσεις μέσα από τις προσπάθειες των Ντέιβις, Κλαφ και Μπούι.

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