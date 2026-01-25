Ο Ολυμπιακός επικράτησε την Κυριακή με 98-85 του Κολοσσού στη Ρόδο και διατήρησε το αήττητο μετά από 16 αγωνιστικές, με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση να σημαδεύεται από το θερμό επεισόδιο που είχαν οι Σάσα Βεζένκοφ και Ανδρέας Πετρόπουλος, όταν ο τελευταίος έσπρωξε τον φόργουορντ των «ερυθρόλευκων», με αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να έρθουν σε σύγκρουση.

Μετά τη λήξη του αγώνα και τη νίκη των Πειραιωτών, ο άσος των θαλασσί προχώρησε σε σοβαρή καταγγελία μέσω των social media.

Σε story που ανάρτησε στο Instagram ανέφερε ότι διαπίστωσε πως τα φρένα του αυτοκινήτου του ήταν κομμένα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι πρόκειται για τυχαίο περιστατικό.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο παίκτης του Κολοσσού Ρόδου:

«Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους… Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο υπήρχε περίπτωηση να το οδηγήσει η κοπέλα μου. Καραγκιόζηδες».